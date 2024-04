Alan Ritchson, che vuole essere Batman, non è attrattato dal MCU: come mai?

Alan Ritchson, grazie soprattutto alla sua interpretazione in Reacher, è sicuramente uno dei nomi di Hollywood più in vista dell’ultimo periodo. L’attore, dal fisico per un cinecomic e già candidatosi per il ruolo di Batman, ha dichiarato di non apprezzare troppo il Marvel Cinematic Universe e l’idea che sta dietro certe opere.

Dopo aver riportato le parole di Alan Ritchson a proposito del suo ultimo tatuaggio, torniamo ad occuparci dell’interprete di The Ministry of Ungentlemanly Warfare per condividere il suo pensiero a proposito degli adattamenti dai lavori della Casa delle Idee e della possibilità che possa lavorare nei film del Marvel Cinematic Universe.

In un’intervista con GQ, l’attore ha spiegato: “Come tutti, mi siedo e sbadiglio di fronte ai film della Marvel che rigurgitano storie di fumetti già viste migliaia di volte perché sono l’unico modo in cui gli studio sentono di poter fare soldi. Voglio essere una soluzione, voglio fare qualcosa. Perciò sto usando ogni briciola di potere che ho per creare storie nuove e avvincenti. Questa è la mia missione”.

Evidentemente, il pensiero dell’interprete relativo al futuro del DCU, potrebbe essere in qualche modo diverso e più positivo, visto l’interessamento, palesato a più riprese, di portare sullo schermo una prossima versione del Cavaliere Oscuro.

In attesa di capire se il protagonista di Reacher riuscirà nel suo intento di dare il suo contributo nel donare maggiore profondità al futuro dei cinecomic, vi lasciamo alla storia della cattura di un ladro da parte di Alan Ritchson.

