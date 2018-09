Alan Tudyk sarà il protagonista di Resident Alien, nuova serie prodotta da SyFy

Alan Tudyk, noto per il ruolo di K-2S0 in Rogue One è stato scelto per essere il protagonista di Resident Alien, serie TV basata sull'omonimo fumetto edito da Dark Horse e che andrà in onda sull'emittente americana SyFy.

La storia dello show, a metà tra la comedy e le tonalità dark, segue le bizzarre avventure di un alieno che dopo essere atterrato sulla Terra, precisamente nel Colorado, ha assunto l'identità di un medico di nome Harry Vanderspeigle. Trascorre i suoi giorni dilaniato da una questione morale, ovvero se sia giusto o meno salvare gli esseri umani.

La serie a fumetti sarà adattata per la TV da Chris Sheridan de I Griffin e prodotta da Mike Richardson (The Mask), Keith Goldberg (The Legend of Tarzan), Justin Falvey (The Americans) e Darryl Frank (The Americans).

Nel cast di Resident Alien troviamo anche Alice Wetterlund nei panni di D’arcy Morin, e Levi Fiehler in quelli di Ben Hawthorne. Al momento non ci sono dettagli sulla possibile finestra di lancio, anche perchè Alan Tudyk sarà impegnato con le riprese di Doom Patrol, dove interpreterà il villain Mr. Nobody.