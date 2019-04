Alan Tudyk tornerà nei panni di K-2SO nella serie tv su Cassian Andor

Dopo aver stuzzicato i fan circa un possibile ritorno del cinico droide K-2SO nella serie televisiva di Cassian Andor, l'attore Alan Tudyk è stato ora confermato ufficialmente nel cast dello show targato Disney+.

La serie è stata presentata durante l'annuncio del servizio di streaming on demand della Disney, che alla sua data di lancio vanterà la prima stagione di The Mandalorian, la prima serie televisiva live-action ambientata nel mondo di Star Wars.

Cassian Andor, invece, che fungerà da prequel agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story e sarà incentrata sull'omonimo guerriero della resistenza interpretato da Diego Luna, arriverà nel 2020. Stephen Schiff sarà lo showrunner.

In Rogue One, il soldato ribelle Cassian Andor e il suo inseparabile droide K-2SO, aiutavano la protagonista Jyn Erso (Felicity Jones) nella missione suicida di impadronirsi dei piani di costruzione della Morte Nera, con il tragico ma eroico epilogo che si ricollegava direttamente ai primi secondi di Una Nuova Speranza. La serie televisiva ci racconterà le origini di Cassian, del suo incontro con K-2 e di come e perché ha deciso di unirsi alla ribellione.

Rogue One: A Star Wars Story ha inaugurato la serie di film film spin-off della saga di Star Wars. E' stato il secondo film pubblicato dalla Disney dopo Il Risveglio della Forza e si è tradotto in un successo mondiale di critica e pubblico, riuscendo ad incassare sia ottime recensioni che soprattutto $1,06 miliardi di dollari al botteghino internazionale.