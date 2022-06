Alan Wake, lo showrunner abbandona il progetto ma nuovi produttori sono saliti a bordo!

Qualche settimana fa, AMC aveva annunciato di essere al lavoro sullo sviluppo di una serie televisiva su Alan Wake, protagonista della celebre saga videoludica capace di mixare sapientemente toni da racconto horror con aspetti decisamente soprannaturali e inquietanti. Adesso giunge una notizia inaspettata: l'abbandono dello showrunner principale.

Come riportato da Deadline, lo showrunner originale Peter Calloway (Cloak & Dagger, Legion) ha dovuto abbandonare il progetto a causa di "tempistiche contrastanti". Attualmente è in corso la ricerca di un nuovo showrunner mentre il lavoro sulla potenziale serie continua. Ma non è tutto: Jon Jashni (ex presidente della Legendary Entertainment) e Jeff Ludwig (ex vicepresidente della produzione cinematografica e televisiva di Ritchie/Wigram Productions) si sono uniti al progetto rispettivamente come produttore esecutivo e produttore.

La serie nasce da Contradiction Films, la casa di produzione di Tim Carter e Tomas Harlan che si occupa di adattare franchise di videogiochi in film e serie live-action (Mortal Kombat: Legacy, Dead Rising & Electra Woman e Dyna Girl sono solo alcuni esempi). L'adattamento di AMC è basato sul videogioco di Remedy Entertainment e Microsoft Studios creato da Sam Lake, incentrato sullo scrittore di best-seller thriller Alan Wake che tenta di scoprire il mistero dietro la scomparsa della moglie durante una vacanza nella piccola città fittizia di Bright Falls, Washington. E come se questo non fosse abbastanza problematico, sta anche vivendo gli eventi della trama del suo ultimo romanzo. Cosa lo rende un po' inquietante? Wake non ricorda di averlo scritto.

Carter, Harlan, Jashni, Ludwig e Lake sono anche tra i produttori della serie di AMC. Sembra dunque che Remedy sia parte integrante del progetto, e considerata la qualità dei più recenti adattamenti del genere, e anche chi se ne occuperà in questo caso, c'è da poter stare tranquilli su quella che sarà la riuscita dell'operazione.

