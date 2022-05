Alan Wake, in sviluppo una serie tv live-action per AMC

Continua il momento d'oro per gli adattamenti videoludici per il piccolo schermo: a grandi titoli come The Last of Us di HBO e Halo di Paramount+ adesso aggiungerà anche Alan Wake per AMC.

Un altro grande franchise di videogame sta per approdare in TV.

La saga di Alan Wake, lo scrittore protagonista di una grande avventura dai toni soprannaturali, sarà infatti adattata per il piccolo schermo in formato seriale dal network AMC.

In passato si era già parlato di un live-action di Alan Wake, ma con il passare del tempo il progetto è stato poi abbandonato. Ora però l'emittente produttrice di Mad Men, Breaking Bad e The Walking Dead ha acquisito i diritti per farne un nuovo show.

"Era da tanto si parlava di una serie tv live-action di Alan Wake" ha osservato Sam Lake, il creative director di Remedy, la società produttrice dei videogiochi "Beh, adesso AMC, la meravigliosa dimora di tanti brillanti show, ha acquisito i diritti per Alan Wake, e noi stiamo collaborando per realizzare finalmente questa serie tv".

Sembra dunque che Remedy sia parte integrante del progetto, e considerata la qualità dei più recenti adattamenti del genere, e anche chi se ne occuperà in questo caso, c'è da poter stare tranquilli su quella che sarà la riuscita dell'operazione.

Certo si dovrà attendere la messa in onda per giudicare, ma le premesse sembrano ottime, non trovate?