Alaqua Cox fiera di far parte di Echo: 'Posso rappresentare tre diverse comunità'

Echo sarà pure una serie facoltativa per seguire l'evolversi del Marvel Cinematic Universe (almeno se il tag Marvel Spotlight non mente), ma è tutt'altro che un progetto di secondo piano per i suoi protagonisti: Alaqua Cox, in particolare, ha un motivo più che valido per essere fiera di far parte della serie Disney+.

L'attrice che darà volto a Maya Lopez in Echo dopo averla già interpretata in Hawkeye si è detta infatti felicissima del fatto che la nuova serie Marvel darà spazio, grazie al suo personaggio, allo stesso tempo alla comunità dei sordi, degli indigeni e di coloro che hanno subito l'amputazione di uno o più arti.

"Penso sia importantissimo che queste comunità vengano rappresentate. Io ho modo di rappresentare tre diverse comunità: quella dei sordi, quella dei nativi e quella degli amputati. Sono tutte comunità sottorappresentate, quindi avere questo ruolo significa poter educare la gente e aumentare la consapevolezza su queste comunità. Loro meritano che le loro storie e la loro voce vengano ascoltate. Quindi sono felice che gli spettatori possano imparare tutto ciò che c'è da sapere su queste comunità" sono state le sue parole. Sarà uno stimolo in più per dare una chance a Echo? Fatecelo sapere nei commenti!