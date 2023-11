L'alba dei morti dementi, il film diventerà mai una serie tv? Parla Edgar Wright

Negli ultimi tempi è parecchio frequente l'usanza di prendere un film parecchio emblematico e riadattarlo per il mezzo televisivo, pensiamo ad esempio a Rosemary's Baby, e pare che qualche tempo fa lo stesso processo fosse stato pensato per L'alba dei morti dementi. Il regista del film originale Edgar Wright ha detto la sua su questa eventualità.

A un certo punto, secondo il regista, si era persino parlato di trasformare la commedia zombie in una serie televisiva e di trasferire la storia negli Stati Uniti (il film originale era ambientato nella periferia di Londra. Wright, tuttavia, non ha voluto vedere il film adattato in qualcos'altro.

"Ci sono state alcune conversazioni in merito, sì. Siamo stati abbastanza protettivi al riguardo", ha detto Wright nell'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz. "Molto tempo fa, una compagnia americana voleva fare una serie televisiva di 'L'alba dei morti dementi', basata sul film. Ci siamo detti: 'No!'. A volte, quando queste cose vengono fuori, le prendiamo molto sul serio. E di alcune cose stiamo ancora parlando".

A Simon Pegg, il protagonista, è stato spesso chiesto di un potenziale sequel del film del 2004, e l'attore di solito getta acqua fredda su qualsiasi idea del genere.

"Se faccio una live su Instagram o altro, la gente mi chiede sempre: 'Ho bisogno di L'alba dei morti dementi 2 nella mia vita'", ha ricordato Pegg al Guardian la scorsa estate. "E io rispondo: 'No, non ti serve L'alba dei morti dementi 2! L'ultima cosa di cui hai bisogno è L'alba dei morti dementi 2! È finito. Vai avanti!'".

Effettivamente, il film di Edgar Wright è stato concepito per essere autoconclusivo, dato che poi è entrato a far parte della Trilogia del Cornetto con gli altri due film della saga del regista, ovvero Hot Fuzz e La fine del mondo, entrambi allo stesso modo autoconclusivi.

In un'intervista separata, Pegg ha rivelato perché lui e Wright tendono a non fare sequel dei loro film. A un certo punto si era anche parlato di un sequel di Baby Driver.

"Mi piacerebbe interpretare di nuovo Gary King da La fine del mondo, perché mi è piaciuto davvero molto interpretare quel personaggio", aveva rivelato Pegg lo scorso anno. "Io e Edgar tendiamo a non soffermarci sul passato. Non facciamo sequel dei nostri film perché vogliamo sempre andare avanti, fare cose diverse. La gente ci chiede sempre dei sequel e noi rispondiamo sempre di no. Penso che sarà sempre così, ma in uno scenario immaginario in cui dovessimo fare un sequel, farei sicuramente una sorta di sequel post-apocalittico de La fine del mondo con Gary nella natura selvaggia con i suoi amici vuoti che combattono".