Alba Parietti in costume su Instagram: il fisico perfetto della showgirl a 59 anni

Sapore di sale, sapore di mare. Il bel tempo sta facendo venire proprio voglia di estate ai vip. Alba Parietti non è immune a questo fenomeno, e nelle ultime ore ha spopolato su Instagram con il suo primo scatto dell'anno in bikini.

La showgirl appare in splendida forma, considerato che ha quasi 60 primavere, ed il suo fisico può essere paragonato a quello di una donna molto più giovane di lei. Con questo scatto Alba non vuole sicuramente primeggiare sulle ventenni, cosa piuttosto improbabile, ma vuole mostrare di essere orgogliosa di com'è.

"E l’anno prossimo saranno fieramente 60 ... li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno , sono miei li ho stravissuti , se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia ... sono una bandiera , sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti", scrive la Parietti nella didascalia all'immagine.

Le critiche, come sempre, non sono mancate perché sono le prime ad arrivare in qualunque situazione, e la Parietti lungimirante ha continuato in didascalia: "Adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho 'un’età certa' non 'una certa età' ". Ma poi sono piovuti complimenti a profusione per la famosa opinionista.

Il coraggio mostrato da Alba nel mettere in mostra il suo fisico nonostante l'età ed i pregiudizi che ne possono scaturire è davvero invidiabile