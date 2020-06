Alba Parietti su Ezio Bosso: 'E' stato un grande regalo della vita'

Alba Parietti è stata ospite ad Io e Te su Rai 1, dove ha parlato del suo legame con Ezio Bosso, il pianista morto lo scorso maggio a cui era particolarmente legata. La showgirl non ha nascosto l'emozione e con la voce tremante ha parlato del suo rapporto con il 48enne.

"Non ho mai realizzato fino in fondo perché è un periodo difficile. Per me Ezio è stata una persona molto importante" ha affermato la Parietti.

Dopo una breve introduzione del conduttore, la Parietti si è aperta ed ha parlato del suo rapporto con Bosso, affermando senza mezzi termini che "averlo conosciuto è stata una delle cose più importanti della mia vita. Il rapporto tra me e lui era molto profondo, di profonda amicizia, non era facile, era angelo e diavolo come lo siamo tutti noi ed era geniale, un artista geniale. Solo questo voglio raccontare di lui. E’ stato uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutto il resto sono pettegolezzi che non mi riguardano, le persone si devono vergognare”.

Alba Parietti aveva anche ricordato Ezio Bosso sulle pagine di Chi, in un'intervista che aveva fatto seguito ad un post in cui si era mostrata disperata dopo aver appreso la notizia della tragica scomparsa dell'amico.