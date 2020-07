Alba Parietti in formissima ad Ibiza, le foto sono però ritoccate

Alba Parietti sta quasi per raggiungere i 60 anni ma non vuole rassegnarsi allo scorrere imperioso del tempo e, laddove non può arrivare la chirurgia estetica, arriva Photoshop. La nota opinionista è stata infatti beccata dal settimanale Oggi a modificare le varie foto in costume pubblicate su Instagram direttamente da Ibiza.

Il noto giornale ha pubblicato le foto del prima e del dopo, mettendo in mostra i vari ritocchini a cui la showgirl è ricorsa per non dimostrare ai suoi follower quanto il suo corpo sia cambiato nel corso del tempo.

Oggi si trovava ad Ibiza e uno dei suoi paparazzi ha scoperto che la Parietti si faceva modificare le foto scattate da un suo caro amico. I fotografi sono riusciti a immortalare le stesse foto pubblicate dalla showgirl ex moglie di Franco Oppini, solo al naturale.

La differenza tra le immagini è abbastanza evidente anche se vista l'età, la Parietti si porta comunque veramente molto bene. Nelle foto da lei pubblicate non c'è alcuna traccia di cellulite, ventre rilasciato, smagliature o macchie del tempo.

La Parietti non ha mai negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica negli anni, e non se ne è mai pentita cosa che invece fanno in molte. Ad esempio Arisa ha dichiarato di essere pentita dei suoi ritocchini. Ad Ibiza Alba avrà incotrato molti altri vip tra cui Belen Rodriguez.