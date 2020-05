Alba Parietti: 'Ho avuto il Coronavirus, ora voglio salvare vite con il mio sangue'

Sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno contratto il Coronavirus. Tra questi c'è anche Alba Parietti, la quale sui propri account social ha svelato di essere guarita dal Covid-19, ma anche che adesso vuole salvare vite con il suo sangue.

La showgirl, a Cartabianca, ha svelato che "tutto è iniziato il 9 Marzo, con un pò di raffreddore mal di gola ed una sensazione di spossatezza e qualche linea di febbre. Quando è salita a 37,8, ho chiamato il mio medico e con la semplice tachipirina è sparita. All'epoca gli ospedali erano al collasso in Lombardia e ad una persona che aveva due linee di febbre non davano retta nemmeno al telefono".

Poco dopo, sui social ha voluto chiarire di non aver avuto alcun trattamento di favore: "non ho fatto assolutamente tamponi, ne avuto visite o cure di nessun tipo. Ho preso una Tachipirina ho pianto, ho avuto paura , Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni. Senza uscire mai di casa . Utilizzando mascherine e guanti ogni volta che incontravo chi viveva con me e mantenevo distanze con mascherine e guanti. Areavamo la casa in continuazione. Ho scoperto di essere stata sicuramente infettata dopo un mese e mezzo da un test sierologico fatto a pagamento in una clinica a cui tutti potevano accedere".

Solo successivamente ha fatto dei prelievi al San Matteo di Pavia, che le hanno confermato l'immunità dal Coronavirus a seguito del test sierologico. La Parietti ora ha gli anticorpi neutralizzanti altissimi (150) e si è offerta di donare il sangue per curare altre persone attraverso la terapia al plasma.

