Alba Parietti risponde alle accuse degli hater: 'Non ho mai usato il botox'

Alba Parietti è nota ai salotti televisivi, dove partecipa spesso negli ultimi anni come opinionista fissa nei programmi TV di Barbara D'Urso. La showgirl è culturalmente attiva e rispetto ad altre sue colleghe risulta essere molto acuta, aperta al confronto e pronta a rispondere agli atticchi personali degli haters.

L'ultima risposta secca dell'opinionista risale a qualche giorno fa: la Parietti aveva accettato la sfida di mostrarsi senza trucco e parrucco sul suo profilo Instagram, ed ha scattato alcune foto che la ritraggono au naturel. Si è anche ripresa mentre rimuoveva le extensions ai capelli, inserendo alla didascalia del post la frase: "E' il caso di dire che dire la verità paga. Ci sono tante cose che vorrei dirvi...e non per esibizionismo ma per avvicinarci[...]".

Già poco tempo fa Alba Parietti aveva shoccato i fan facendosi vedere struccata e col pigiama, dunque non è certo nuova a questo genere di provocazione. Il commento cattivo non ha tardato ad arrivare anche stavolta, e recita:"Basta botox...sei irriconoscibile, completamente modificata nello sguardo, identico a quello di chi, come te, esagera. Sono favorevole ai ritocchi ma non quando si diventa altro. Non ne hai bisogno".

La Parietti, che non le manda di certo a dire, ha risposto per le rime alla ragazza: "Io capisco le tue frustrazioni, capisco la tua rabbia, capisco che stai male e che devi sfogarti. Ma stai dicendo una montagna di cagate." e prosegue "Non ho mai usato il botox, mai! Tu stai insinuando cose false, che tra parentesi non potrei fare nemmeno se volessi. Se vuoi ti consiglio un bravissimo psicologo, così capisci da dove ti esce tutta questa stronzaggine gratuita, solo perché sei tu a non accettare nulla di te."

Alba Parietti si è sempre schierata in difesa delle donne anche negli show TV, rispondendo spesso alle provocazioni con parole forti. Ultimamente Giovanna Botteri è stata criticata per il suo aspetto, e sicuramente il fenomeno non è né il primo né l'ultimo nella televisione italiana.