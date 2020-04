Alba Parietti shock: i fan non la riconoscono in pigiama e senza trucco

"I gioielli sono i migliori amici delle donne" cantava Marilyn Monroe nel 1953 in Gli Uomini preferiscono le bionde... Ma anche un buon make-up non è da sottovalutare! Come già accaduto in passato ad altre, quando poche ore fa Alba Parietti si è mostrata nel suo più elegante outfit casalingo, per molti dei suoi fan era addirittura irriconoscibile.

La showgirl ed opinionista italiana ha infatti postato sul suo profilo Instagram due scatti casalinghi (in calce) che la ritraggono in abiti ben diversi da quelli in cui siamo abituati a vederla: con pochissimo trucco, i capelli raccolti e il più semplice dei pigiami non sembra essere la stessa donna di spettacolo che affolla salotti e programmi TV.

Persino i fan di lunga data hanno fatto non poca fatica a riconoscerla, tanto che in molti hanno scritto commenti increduli al di sotto del post, che allega il seguente messaggio alle foto:

"Versione geisha in pigiama. Veramente un controsenso. Vi abbraccio... sono riuscita anche a sorridere. Riproviamoci. Passerà . Abbraccio tutte le persone che combattono negli ospedali con e per i pazienti. Abbraccio i pazienti e i loro parenti pieni di dubbi, speranze e paure, abbraccio il personale medico, gli infermieri e tutti quelli che lavorano: forza!!!! Coraggio!!! Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso... Senti che bel vento. Domani è un altro giorno. Arriverà Vi stringo."

Ringraziando e omaggiando chi nelle ultime ore sta lottando in prima linea contro il Coronavirus, che siano essi pazienti ricoverati o personale sanitario.