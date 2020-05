Alba Parietti, la showgirl ha delle cugine famose: ecco chi sono

Alba Parietti è una delle showgirl ultracinquantenni più attive e chiacchierate d'Italia, la cui fama resta invariata grazie alle molte partecipazioni come ospite negli show televisivi e anche per la sua presenza sui social, che pare inarrestabile.

Non tutti sanno che l'opinionista, oltre alla sua notorietà, è imparentata con altre due persone famosissime nel mondo dello spettacolo italiano. Ma chi sono queste misteriose parenti? Ebbene, Alba Parietti è la cugina delle sorelle Parodi, Cristina e Benedetta, entrambe volti noti della televisione.

Benedetta, cuoca e scrittrice di libri di ricette, è stata recentemente vittima inconsapevole allo scherzo fatto al marito Fabio Caressa dalle Iene. Ma come mai non si conosceva questa vicinanza parentale fin'ora? Le tre conduttrici non sembrano frequentarsi molto, e questo a causa della loro lontananza geografica, e forse per un certo grado di riservatezza nelle questioni famigliari.

Dopo la morte di Ezio Bosso, Alba Parietti ha parlato del compositore in un'intervista, del quale era confidente ed amica da anni, e gli ha dedicato una toccante didascalia per commemorare la persona che le era stata vicina nel tempo.