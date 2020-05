Alba Parietti spiega perché non ha trasmesso il Covid a 'Live Non è la D'Urso'

Alba Parietti torna a fare notizia dopo soli pochi giorni di calma. Questa volta la showgirl ha dovuto rispondere alle accuse fattele da Caterina Collovati dopo che la Parietti aveva dichiarato di aver contratto il Covid-19.

L'opinionista, infatti, ha partecipato a "Live Non è la d'Urso" nella prima settimana di marzo insieme ad altri ospiti, e a quei tempi la produzione degli show televisivi era completamente presente negli studi Mediaset.

La Collovati ha accusato la Parietti di non aver avvisato nessuno di aver contratto la malattia, esponendo al rischio tutti i presenti durante quella puntata della trasmissione di Barbara d'Urso. Alba Parietti non ha fatto attendere la sua replica, ed è stata intervistata da Candica Morvillo sul Corriere della Sera.

Alla giornalista ha detto di aver saputo di avere la malattia solo il 21 aprile, dopo aver effettuato un test sierologico in una clinica privata, dunque ai tempi della sua partecipazione a "Live Non è la d'Urso" non era al corrente nè tantomeno aveva ancora preso il Coronavirus.

Dopodichè, come aveva dichiarato in una precedente intervista, si era messa in autoisolamento ed ha aspettato il periodo di incubazione del virus, anche perché nessuno le avrebbe fatto il tampone in un momento in cui gli ospedali della Lombardia si trovavano al collasso.

