Albano Carrisi mortificato per le parole di suo figlio Yari verso Barbara d'Urso

Dopo l'attacco di Yari Carrisi a Barbara d'Urso avvenuto sui social, arriva il commento da parte dei genitori del cantante, figlio di Albano Carrisi e Romina Power.

Fin'ora i genitori di Yari non avevano espresso la loro opinione sull'accaduto, ma a rivelare i pensieri di Albano e Romina ci ha pensato una fonte a loro molto vicina, ossia Roberto Alessi, direttore di Nuovo e amico stretto dei due cantanti.

Barbara d'Urso non ha risposto alle accuse di Yari Carrisi ma è stata sua sorella Daniela d'Urso a prendere le sue difese. L'accaduto ha mortificato molto Albano e Romina Power, che hanno un'amicizia profonda con Barbara d'Urso, e la presentatrice li ha invitati più volte all'interno delle sue trasmissioni televisive.

Il giornalista svela la reazione di disagio di Albano e Romina in una lettera aperta che indirizza proprio a Yari: " Tutto questo ha creato fortissimo imbarazzo a tuo padre, di cui sono molto amico (e lo è anche la D’Urso). Sicuramente lo stesso imbarazzo lo avrai creato a tua madre Romina Power, che [...] sarà rimasta scossa da un post così violento.", e conclude dicendo che essendo figlio di famosissimi non può sperare di essere lasciato in pace dopo una frase così grave.



Barbara d'Urso è sotto i riflettori anche in questo momento di emergenza sanitaria nazionale. Nel suo programma TV infatti i momenti trash si sprecano e ultimamente l'ultimo ha visto protagonista un ottantenne ricoverato in ospedale in diretta a Pomeriggio 5.