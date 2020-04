Albano rimprovera Tiziano Ferro sulla questione concerti: 'Cosa può fare il governo?'

Continua la polemica che vede protagonista Tiziano Ferro. Il cantante qualche giorno fa ha chiesto risposte al Governo nel programma tv Che Tempo Che Fa per la ripresa delle attività lavorative del settore dello spettacolo e sui concerti in programma.

La questione ha scatenato le reazioni di alcuni esponenti dell'ambiente artistico: si è accodata alla richiesta anche Laura Pausini tramite un video messaggio, nel quale si è rivolta direttamente al Governo.

Alla controversia si è unito Albano Carrisi, che ai microfoni di Rai Radio 2 ha replicato dicendo che attualmente il Governo può fare ben poco per una riapertura immediata , poiché il problema rimane fintanto che il Coronavirus non viene debellato.

Secondo Al Bano, la polemica di Tiziano Ferro è inutile e fuori luogo in un momento tanto triste e delicato per il nostro Paese, in quanto l'unica soluzione possibile è aspettare che la scienza trovi le cure necessarie, ed è a lei che dobbiamo affidarci, senza chiedere risposte da Palazzo Chigi, in quanto attualmente nemmeno la politica può rispondere per quello che è ancora incerto.

Al Bano, in una recente intervista, ha dichiarato di passare questa quarantena a coltivare l'orto, attività che lo rilassa e distrae da pensieri meno felici che questa pandemia sta portando con sé. Per il cantante, la cosa importante adesso è seguire le regole ed aspettare che il peggio passi, perchè siamo tutti sulla stessa barca.