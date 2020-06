L'Albero Azzurro, è morto il creatore Tinin Mantegazza: aveva ideato il pupazzo Dodò

Tinin Mantegazza è morto poche ore fa: il creatore de L'Albero Azzurro si è spento all'età di 89 anni, dopo esser stato colto da un malore (causato, forse, dal diabete di cui soffriva ormai da tempo) nella sua storica abitazione di Cesenatico.

Chi è stato bambino dal principio degli anni '90 in poi avrà sicuramente motivo di provare gratitudine nei confronti di Mantegazza: è dal 1990 infatti che L'Albero Azzurro resta un appuntamento fisso ogni mattina per i bambini italiani, pur avendo ovviamente cambiato pelle e forma molte volte nel corso degli anni.

A Mantegazza si deve inoltre la creazione di Dodò, il celebre pupazzo di volatile a pois che da sempre è legato a doppio filo dallo show per bambini in onda su Rai 2, senza il quale sicuramente L'Albero Azzurro non sarebbe stato il programma che conosciamo.

Scrittore, pittore e scenografo, Mantegazza entrò in Rai nel lontano 1958, contribuendo in maniera decisiva alla creazione di più di uno spettacolo per bambini, tra cui le Telefiabe. Per ben 18 anni ha inoltre collaborato con il grande giornalista Enzo Biagi, per i cui programmi realizzò i disegni delle schede. La sua attività di scrittore era proseguita anche in questi ultimi anni con i libri autobiografici Le Sette Vite di un Creativo Irriverente (2019) e La Libraia di Piazzale Loreto. Vita e Storia di Milano in Guerra e Liberata (2016).