Alberto Angela fu bocciato a scuola: il simpatico retroscena sull'infanzia

Alberto Angela e Ulisse ritornano questa sera su Rai 1, con una puntata interamente dedicata ad Enrico VIII, il sovrano che ha permesso la nascita della Chiesa anglicana. Sebbene ormai il noto divulgatore sia riconosciuto come uno degli uomini più eruditi d'Italia, la sua infanzia è stata segnata da una bocciatura scolastica.

In un'intervista rilasciata alcuni anni fa al Corriere della Sera Alberto Angela ha rivelato di essere stato un ragazzino piuttosto discolo, e di aver fatto molto preoccupare i suoi genitori. Era un assiduo frequentatore di ospedali, e sembra che da piccolo ci sia finito per ben 11 volte in pochi mesi: "Ero molto attivo... Una volta un'infermiera disse: 'Ma io ti ho fatto da poco l’antitetanica, cosa ci fai di nuovo qui?'".

Nessuno avrebbe mai immaginato che Alberto Angela avesse fatto penare il suo noto papà Piero, eppure in quinta elementare gli dovette dare una bella delusione quando non riuscì a passare il suo esame: "Era una scuola molto rigida, non è che sono stato bocciato perché non studiavo. Era stato molto complicato, avevo fatto un esame e sono stato bocciato per un punto".

Nonostante tutto però, i suoi genitori sono stati fondamentali per la sua crescita e il suo approdo nel mondo della cultura: "A parte il Dna, sia lei che mio padre mi hanno dato la stessa cosa: l’apertura mentale, la voglia di esplorare il mondo, facevamo viaggi con gli zaini. Mi viene in mente un clima famigliare aperto alla conoscenza e alla scoperta: ho sempre respirato questo in casa".

Tra le molte avventure della sua vita, Alberto Angela ha subito addirittura un rapimento in Africa. Un evento molto traumatico per l'amatissimo divulgatore.