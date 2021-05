Alberto Angela, ecco come fa a tenersi così in forma: la routine del conduttore

Il prossimo anno Alberto Angela compirà 60 anni, ma il conduttore sembra non subire minimamente l'incessante scorrere del tempo. La sua vitalità e il suo aspetto fisico sono praticamente inalterati dalla sua prima comparsa in tv. Scopriamo dunque quale è il suo "segreto di bellezza".

Il figlio di Piero ha dichiarato più volte di essere un grande sportivo, in particolare è appassionatissimo di nuoto. Dunque la sua eccezionale forma fisica non è frutto di semplice casualità, bensì di lunghi ed estenuanti allenamenti in vasca. Il noto divulgatore infatti, quando può, si reca in piscina, e li fa ben più di 50 vasche, tentando di superarsi ogni volta in velocità.

"Quando sono a casa amo iniziare la giornata mantenendomi in forma: vado in piscina tutte le mattine, prima di lavorare. Faccio 60 vasche al giorno, a volte 10 in cinque minuti".

Alberto Angela che stasera torna in tv con Ulisse, cerca anche di curare l'alimentazione per quanto gli è possibile. Il noto divulgatore predilige i prodotti bio e nel corso degli anni ha tentato di ridurre il più possibile l'ingestione di prodotti di origine animale. Di tanto in tanto però si abbandona ai peccati di gola. Non può fare a meno di una gustosa fetta di tiramisù, da condividere rigorosamente con sua moglie Monica, anch'essa appassionatissima del celebre dolce al caffè.

