Alberto Angela: debutta il suo primo podcast interamente dedicato a Cleopatra

Alberto Angela, famoso divulgatore televisivo, torna a parlare di Cleopatra attraverso un podcast dedicato alla regina egizia dal titolo "Cleopatra donna e regina" annunciato oggi sulla piattaforma Audible.

Il progetto nasce dopo il libro pubblicato dall'autore dedicato alla regina di Alessandria d'Egitto edito da HarperCollins e dopo aver raccontato la sua storia anche in TV nei suoi programmi. L'intento di Alberto Angela è quello di approcciarsi ad un pubblico diverso, che non è quello che legge libri, ma piuttosto un target più giovane che apprezza un racconto più intimo, fatto di approfondimenti tematici precisi.

"Il podcast non segue lo schema del libro, non è un percorso lungo i suoi capitoli, ma una sorta di riassunto dei temi più interessanti con lo stile del racconto che farei ai miei amici durante una chiacchierata a fine cena. Il podcast funziona un po’ come una lente d’ingrandimento che mette a fuoco gli elementi della storia non solo di Cleopatra ma anche di tutti i grandi personaggi che gli ruotano intorno come Giulio Cesare e Marco Antonio".

I capitoli del podcast sono 12 ed affrontano vari elementi e tematiche della vita della regina egizia, dall'essere donna nel mondo antico, alla guerra civile, ai ritratti di donne dell'epoca, fino ad arrivare ai rapporti con gli uomini del suo tempo e la sua morte.

E' interessante notare come dei temi storici possano rivelarsi estremamente attuali anche per i tempi moderni, e quanto si possa apprendere attraverso la storia, che come rivela Marco Azzari, Manager di Audible Italia, "[i contenuti storici] stanno vivendo un momento di grande popolarità anche in Italia in modo particolare quelli legati ai romanzi storici ed è per questo che crediamo che il podcast di Alberto Angela avrà un grande successo, perché pur ripercorrendo in modo puntuale gli avvenimenti accaduti più di 2000 anni fa, le vicende di Cleopatra sono davvero avvincenti come se fossero scritte in un racconto di fiction".

Il contenuto è disponibile da oggi su Audible, e siamo sicuri non saremo delusi dalla narrazione puntuale ed esaustiva di Alberto Angela. Questo ed altri i contenuti che Amazon mette a disposizione per i suoi clienti. Per poterlo ascoltare basta registrarsi alla piattaforma, che da la possibilità di accedere a migliaia di audiolibri sia in italiano che in lingua originale.