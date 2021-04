Alberto Angela, quando fu rapito in Africa: la rivelazione shock di un anno fa

Alberto Angela che questa sera torna in tv con una nuova puntata di Ulisse, darebbe letteralmente la vita per il suo mestiere. Il noto divulgatore scientifico ha infatti rivelato lo scorso anno di essere stato picchiato e sequestrato in Niger insieme ad alcuni suoi collaboratori.

"Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso. Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Ti porta a fare un bilancio e a riflettere sul valore della vita, e ad amarla poi di più. Quindici ore da Arancia Meccanica, da condannati a morte. Siamo stati picchiati, minacciati, derubati di tutto: attrezzature, soldi, fedi nuziali, orologi, cellulari, bagagli. Sempre sul filo di una tortura psicologica".

Questa drammatica vicenda risale dunque agli inizi del noto programma Rai nato nel 2000, e avrebbe spinto Alberto Angela a far un resoconto sulla sua vita. Per lui questi sono stati momenti veramente scioccanti, e non sapeva se avrebbe più fatto ritorno a casa.

"Non abbiamo sconfinato, eravamo su un percorso ben noto, che ci era stato assicurato tranquillo, frequentato fino al giorno prima da turisti, tra Algeria e Niger; appena in territorio nigerino, dopo una cinquantina di chilometri in pieno deserto, si è materializzato un veicolo velocissimo da cui sono scesi tre individui, con turbante e occhiali da sole, kalashnikov e pistole alla mano, intimandoci di arrestarci. Prima ci chiedevano hashish, poi alcol, soldi, ci domandavano se fossimo spie. Giocavano con noi, terrorizzandoci".

Per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi e Alberto Angela e i suoi collaboratori sono stati liberati il mattino seguente. Tra l'altro vi ricordiamo che questa estate anche Piero Angela tornerà in tv con Superquark.