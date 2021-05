Alberto Angela, una rara specie marina porta il suo nome: scoprite la curiosità

Alberto Angela che questa sera torna in tv con una nuova puntata di Ulisse, è certamente uno dei volti più famosi della tv italiana e questa sua notorietà si estende praticamente a qualsiasi ambito del sapere.

Il divulgatore è celebra a tal punto da avere un asteroide che porta il suo nome, lo 80652 Albertoangela, ma non solo! Gli è stata addirittura dedicata una particolare specie marina. Si tratta del Prunum albertoangelai e cioè un mollusco gasteropode della famiglia delle Marginellidae. Si tratta di un piccolo animaletto che vive chiaramente all'interno di una conchiglia ed è caratterizzato da un canaletto ben sviluppato, che funge da sifone e permette il passaggio dell'acqua.

Probabilmente la sua incredibile fama è dovuta anche e soprattutto alla semplicità, Alberto Angela che è ormai anche un'icona sexy, riesce ad ammaliare con i suoi racconti donne e uomini di qualsiasi età. A suo avviso infatti, la cultura deve essere alla portata di tutti.

"Nei dieci anni in cui ho lavorato come ricercatore ho sempre sentito che mancava un intermediario e mi sono chiesto: perché queste cose devono rimanere confinate nei libri o nei circoli scientifici e culturali e la gente non le sa? Se vuoi fare divulgazione, su un qualsiasi argomento devi fare le stesse domande che farebbe chiunque: il tuo barista, il notaio. E a quelle devi rispondere, entrando nel cuore delle persone attraverso la mente".