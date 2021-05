Alberto Angela sbotta: 'La cancellazione di Ulisse è solo una fake news'

Quest'oggi è stato presentato al pubblico il nuovo libro di Alberto Angela dedicato al Grande incendio di Roma e nel corso del dibattito avvenuto con i giornalisti, il noto divulgatore stufo delle polemiche sull'eventuale cancellazione di Ulisse ha voluto fare chiarezza sulla questione.

"La cancellazione di Ulisse è una fake news, che alimenta polemiche inesistenti. Rai1 non ha mai pensato di abbandonare la cultura in prima serata. È uno slittamento non una cancellazione, a causa dei rallentamenti dovuti all'emergenza Covid: non è facile lavorare tra casi di contagio e zone rosse".

"Torneremo con Ulisse dal 27 maggio, con due puntate dedicate la prima a San Francesco e Santa Chiara visti in un modo particolare, santi sì, ma anche ragazzi ribelli", ha continuato poi Alberto Angela. "Nella seconda invece affronteremo la crisi climatica: con me ci sarà anche Piero, entrato in Rai 70 anni fa e ancora capace di andare in prima serata".

Rassicurazioni in tal senso erano arrivate anche dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il quale aveva sottolineato che non c'era alcun problema di ascolti legato ad Ulisse, quanto più alcune difficoltà oggettive di produzione relative al Covid. Speriamo adesso che tutti i telespettatori del noto programma divulgativo possano finalmente trovare pace dopo tante polemiche.