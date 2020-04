Alberto Angela alla scoperta di Roma, su Rai 1 e in streaming l'8 aprile

Mercoledì 8 aprile in prima serata, alle ore 21.25, Raiuno propone una replica di Stanotte a San Pietro, un viaggio con Alberto Angela alla scoperta dei tesori artistici del Vaticano. Nella suggestiva ambientazione di una Roma silenziosa e notturna, le immagini acquistano ancora più fascino.

A molti spettatori torneranno in mente le scene che pochi giorni fa hanno fatto il giro del mondo e che sono destinate a rimanere nella storia: Papa Francesco da solo, sotto la pioggia, in una piazza San Pietro deserta. Ma anche in un momento del genere la bellezza, l'arte e la cultura possono essere d'aiuto, e così Alberto Angela conduce il pubblico in un affascinante percorso tra i monumenti più famosi: la basilica con il suo celebre Cupolone, l'immortale Pietà di Michelangelo, la Cappella Sistina con la Storia che trasuda tra i suoi affreschi.

Non mancherà inoltre una visita ai giardini vaticani - anche in questo caso con il privilegio di ammirarli senza folla - e di luoghi generalmente inaccessibili al pubblico, come l’Archivio segreto, la gendarmeria, la caserma delle Guardie Svizzere.

Stanotte a San Pietro avrà anche le testimonianze di ospiti d'eccezione, come il regista Carlo Verdone e l'attore Giancarlo Giannini, e proporrà immagini realizzate in 4K Hdr, con tanto di effetti speciali e riprese effettuate da droni.

Il programma di Alberto Angela, che ha recentemente ringraziato gli italiani a casa per arginare il diffondersi del Coronavirus (che suo padre Piero Angela ha paragonato ad Alien) è realizzato dal Centro di Produzione di Napoli con il Centro Televisivo Vaticano e Officina della Comunicazione, ed è diretto da Gabriele Cipollitti, scritto con Aldo Piro, Etra Palazzi, Carlotta Ercolino, Paola Miletich, Vito Lamberti ed Emilio Quinto.