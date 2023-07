Alberto Angela stasera su Rai1 con Noos: il retroscena che non tutti conoscono

Torna stasera in onda su Rai1 Alberto Angela, con “Noos - L’Avventura della Conoscenza!”, il suo nuovo programma di divulgazione scientifica in onda ogni giovedì e che vuole essere un omaggio al Superquark del compianto papà Piero Angela scomparso lo scorso anno.

Nella quinta puntata di Noos, Alberto Angela porterà gli spettatori nell’India e per la precisione nell’area protetta di Todoba, per raccontare le vicende di Maya, una tigre del Bengala mamma di tre cuccioli a cui insegna come procurarsi del cibo e difendersi dai pericoli. Tra gli ospiti della puntata troviamo Dario Fabbri, Massimo Polidoro, Carlo Lucarelli, Alessandro Barberi, Samantha Cristoforetti, Edwige Pezzulli, Luca Perri e tanti altri che affronteranno tantissimi temi.

Proprio sul presentatore, non tutti sanno che Alberto, sposato e papà di 3 figli, è laureato in scienze naturali con 110 e lode presso l’Università di Roma e diplomato in Francia. Le ragioni di quest’ultima scelta sono da ricercare nel fatto che il divulgatore è nato proprio a Parigi, motivo per cui parla fluentemente il francese.