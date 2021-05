Alberto Angela torna in libreria: in arrivo L'inferno su Roma

Se la sospensione di Ulisse vi ha gettato nello sconforto, sappiate che Alberto Angela presto tornerà sugli scaffali delle librerie con L'inferno su Roma, il secondo capitolo dedicato alla trilogia sull'Imperatore di Roma Nerone.

"Roma, sabato 18 luglio 64 d.C. È sera tardi e dal soppalco di un magazzino sotto le arcate del Circo Massimo precipita una lucerna accesa. In un attimo le fiamme iniziano a divorare tutto ciò che toccano, come una belva feroce. È iniziata la fine di Roma…La belva si è svegliata, è cresciuta, si nutre, si riproduce… e si muove in cerca di altro cibo. A vederlo così, il fuoco non sembra un elemento ma un essere vivente. Proprio come un predatore segue l’odore delle vittime, il fuoco cerca l’ossigeno. A volte si avvita dentro impercettibili correnti d’aria ascensionali e si alza come un cobra".

Con queste parole viene presentata la nuova opera dell'amatissimo divulgatore che sarà dedicata ad uno degli eventi più noti della storia antica, ovvero il Grande incendio di Roma che partendo dal Circo Massimo si è propagato in lungo e in largo per la Città Eterna.

Con un approccio multidisciplinare, Alberto Angela tenta di indagare le cause di questa immane tragedia. Partendo dalle fonti antiche e studiando i dati archeologici il volto di Rai1 tenta di ricostruire nel modo più fedele e verosimile possibile le dinamiche di quel nefasto avvenimento, nonché le reazioni e i comportamenti dell'epoca. Il libro sarà disponibile a partire dal prossimo 13 maggio.

Vi ricordiamo che Ulisse tornerà alla fine di maggio, con due nuove puntate dedicate a Santa Chiara e a San Francesco e ai problemi relativi al cambiamento climatico.