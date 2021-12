Alberto Angela in TV a Natale: 'Stanotte a Napoli' in onda su Rai 1

Alberto Angela torna in TV, il 25 Dicembre. Proprio il giorno di Natale, il divulgatore più amato della TV italiana racconterà su Rai 1 le luci di Napoli con lo speciale "Stanotte A Napoli", in uno slot solitamente occupato da film e cartoon.

Alberto Angela percorrerà Napoli, da Piazza Plebiscito a Palazzo Reale dove incontrerà Giancarlo Giannini nei panni di Carlo di Borbone, passando per il Tesoro di San Gennaro, il Museo Archeologico Nazionale, la Cappella di Sansevero e San Gregorio Armeno con le iconiche botteghe dei pastori e dei maestri.

A far compagnia ad Alberto Angela ci saranno Marisa Laurito, alla Sanità, e Massimo Ranieri nel Monastero di Santa Chiara, uno dei luoghi più affascinanti ed iconici della città.

''Napoli come tutte le città ha delle luci e delle ombre. Il nostro programma si concentra sulle luci. Napoli è per l'Italia quello che l'Italia è per l'estero, ci sono i luoghi comuni. Credo che solo la conoscenza possa combattere i pregiudizi. Io sono piemontese e mi sono sempre trovato benissimo'', ha spiegato Alberto Angela, che è cittadino onorario di Napoli.

Proprio lo scorso maggio, Alberto Angela aveva parlato della cancellazione di Ulisse, bollando la notizia come fake news. Ovviamente la puntata di "Stanotte a Napoli" sarà visibile anche sulla piattaforma proprietaria RaiPlay.