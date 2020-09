Alberto Angela con Ulisse sfida Temptation Island: 'Bisogna incuriosire il pubblico'

Stasera su Rai 1 riparte Ulisse - Il piacere della scoperta, lo storico programma divulgativo condotto da Alberto Angela che quest'anno celebra i suoi 20 anni. Questa nuova edizione dovrà scontrarsi con Temptation Island il reality show in onda su Canale 5 che è stato rimandato di una settimana. Sarà una sfida interessante.

Alberto che in passato ha già battuto anche Maria De Filippi, non sembra assolutamente temere il confronto e, intervistato da La Repubblica ha dichiarato di essere molto soddisfatto del traguardo raggiunto con la sua televisione di qualità.

"Non eravamo partiti con l'idea di durare vent'anni, è stata una grande avventura, noi ce l’abbiamo messa tutta, tutta la cura possibile, la curiosità. Ma abbiamo avuto dalla nostra parte il pubblico, che è cresciuto e ci ha premiato".

Alberto Angela ha dichiarato che per conquistare la fiducia del pubblico l'unica ricetta possibile è quella di riuscire a coinvolgere senza mai annoiare con un linguaggio semplice e alla portata di tutti: "Incuriosire il pubblico, volevamo conquistare giorno dopo giorno la nostra sopravvivenza, abbiamo pensato a ogni passo più che alla meta. Quando ti accorgi che un programma comincia a far parte della storia di tutti, hai raggiunto lo scopo. Non me l’aspettavo ma lo speravo. Se ogni puntata è una pagina, tu speri che venga fuori un romanzo: in questo caso è il racconto della scienza e dell’arte. Il titolo che abbiamo scelto, Ulisse, non è casuale. È una figura che affronta l’ignoto usando la razionalità e un guizzo di creatività".

Questa è stata la prima edizione di Ulisse che ha dovuto fare i conti con le complesse restrizioni dovute al Covid-19 ma, Alberto non sembra averne risentito ed anzi con l'aiuto della sua troupe ha curato tutto nei minimi particolare affinché ogni puntata venisse registrata in sicurezza.