Alberto Matano de 'La vita in diretta' smentisce le tensioni tra lui e Lorella Cuccarini

L'indiscrezione sulla presunta tensione tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini continua a cavalcare l'onda del gossip televisivo. I due conducono insieme il programma Rai, e questa notizia arriva dopo che si vocifera dell'addio di Lorella Cuccarini a "La Vita in Diretta", trasmissione TV che presenta da meno di un anno.

Stavolta però a smentire i dissapori tra i due co-conduttori di "La Vita in Diretta" è Matano stesso, che rassicura sull'inconsistenza dei rumors.

In un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Alberto Matano conferma che le voci sulla rottura tra i due presentatori sarebbero false e prive di fondamento, e che invece il conduttore si trova molto in sintonia con Lorella Cuccarini, che definisce una professionista e con la quale si confronta su tutto ciò che riguarda il programma che conducono insieme.

Ma quale sarebbe il motivo che sta dietro al pettegolezzo? Non si sa ancora, ma intanto Vittorio Feltri ha fatto sapere che non apprezza "La Vita in Diretta" con un chiarissimo e conciso Tweet in cui dichiara ironicamente " La vita in diretta fa più schifo di quella registrata ". Sappiamo che a livello di share televisivo il programma TV sta avendo solo un tiepido riscontro di pubblico, e questo è un fattore che sicuramente incide sull'umore generale dello staff. Magari è proprio questa la causa dei probabili contrasti dei due colleghi.