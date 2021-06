Alberto Matano dice la sua sulla rivale Barbara D'Urso: 'Molto diversa da me'

Alberto Matano è ormai da solo saldamente al timone de La Vita in Diretta dopo il polemico addio di Lorella Cuccarini e ora il giornalista, ha voluto dire la sua su Barbara D'Urso, sua diretta competitor nel pomeriggio televisivo.

L'ex volto di punta del TG1 ha chiarito che nonostante la grande differenza stilistica con il volto di Canale 5, trova davvero eccezionale il suo modo di rapportarsi con il pubblico. Nel corso di un'intervista a Chi ha detto: "Io ho un'impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia". Poi ha anche aggiunto: "Le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv". Matano è stato riconfermato alla conduzione de La Vita in Diretta anche per il prossimo anno e sull'ormai rodatissimo talk show dice: "Continueremo con una narrazione asciutta e fedele alla realtà".

Le cose invece non sembrano andare molto bene invece per Barbara D'Urso. Negli ultimi mesi si parla infatti di un suo ridimensionamento a Mediaset e a quanto pare, la conduttrice di origini napoletane perderà il suo programma domenicale. Un nuovo format sarà affidato a Lorella Cuccarini, proprio colei che Matano aveva fatto fuori dalla conduzione de La Vita in Diretta. Staremo a vedere come andranno le cose.