Alcune riprese di Moon Knight potrebbero avvenire negli Stati Uniti

Tra le serie Marvel che saranno disponibili all'interno del catalogo streaming di Disney+, una delle più attese è senza dubbio Moon Knight, e sembra che alcune riprese potrebbero avvenire negli Stati Uniti e molto probabilmente nella città di New York.

La notizia è stata diffusa dal portale HN Entertainment che ha fatto riferimento al continente nordamericano per una parte delle riprese che, come sappiamo, avverranno in Regno Unito per un inizio dei lavori di Moon Knight previsti per il 2020, presso i Pinewood Studios. New York dovrebbe essere la città delle riprese statunitensi, perché, come noto, il personaggio principale del fumetto agisce prevalentemente nella Grande Mela.

La serie è basata sull'omonimo fumetto che ha come protagonista l'ex agente della CIA, Marc Spector, che dopo aver quasi perso la vita, viene salvato da Khonshu, il Dio della luna egiziano. Una volta sconfitto il terrorista Bushamn, colui che ha messo a rischia la vita del protagonista, Spector diventa l'iconico personaggio vestito di bianco chiamato Il Cavaliere della Luna.

Nel progetto fanno parte lo sceneggiatore di Fantastic Four, Jeremy Slater, coadiuvato dallo sceneggiatore di The Witcher Beau DeMayo, mentre recentemente è stata smentita la partecipazione di Daniel Radcliffe in Moon Knight, smentita effettuata dallo stesso attore che ha escluso una sua presenza all'interno del cast.

Vi ricordiamo infine che la piattaforma streaming Disney+, che ospiterà Moon Knight e le altre serie Marvel, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo.