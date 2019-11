Alcune scene di WandaVision saranno girate di fronte ad un pubblico dal vivo

Continuano le speculazioni sulla prossima serie TV con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany: dopo le notizie riguardo un figlio dei due presente in WandaVision, nuove informazioni lasciano presagire alcune novità importanti.

Il rumor che vi stiamo per presentare è stato condiviso per la prima volta dall'insider Charles Murphy, quindi non è ancora stato confermato, nonostante l'attendibilità della fonte. Sembrerebbe quindi che diverse scene dello show saranno girate di fronte ad un pubblico dal vivo, per creare ancora di più il feeling da classica sit-com americana. A conferma di questa teoria possiamo ricordare le parole del regista Matt Shakman durante il D23 Expo: "Non possiamo dire molto, se non che è tutto ancora in lavorazione, sarà comunque un misto tra una classica sit-com e un gigantesco film d'azione della Marvel".

Anche l'interprete di Visione Paul Bettany ha confermato quello che sarà lo stile dello show, cogliendo così di sorpresa tutti i fan delle opere della Casa delle Idee, ansiosi di vedere come continuerà la storia del personaggio di Elizabeth Olsen. La serie andrà in onda nella primavera 2021, manca ancora molto quindi, ma dalle notizie che trapelano dal set sembra che sarà un progetto molto importante dell'universo Marvel. Nelle scorse settimane è stato annunciato che due neonati saranno presenti in WandaVision, confermando così l'adattamento della storia scritta da Tom King.