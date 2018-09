Alcuni easter egg dal poster di Elseworlds, nuovo crossover Arrowverse!

Assieme all'annuncio del nuovo crossover Arrowverse la DC ha anche pubblicato su Twitter un poster in cui si possono intravedere degli easter egg che anticipano alcune novità.

Al centro della foto in calce alla notizia si può scorgere chiaramente, tra i grattacieli, la Wayne Tower. Sarà interessante vedere se Bruce Wayne avrà un ruolo di rilievo nei tre episodi del crossover. Anche Batgirl trova spazio nel poster del crossover. In alto a destra si può vedere il suo bat-segnale che illumina il cielo della città.

I tre episodi di Elseworlds usciranno il 9, 10 e 11 dicembre su The CW. Le puntate coinvolgeranno i tre mondi supereroistici di Flash, Freccia Verde e Supergirl. È atteso il debutto di Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane, di Lamonica Garrett in quelli di The Monitor, mentre Ruby Rose interpreterà Batgirl.

Il DC Universe sarà protagonista della programmazione televisiva di The CW. Oltre ai tre episodi di Elseworlds Black Lightning e Flash debutteranno il 9 ottobre, poi Supergirl il 14 ottobre, Freccia Verde il 15 ottobre e infine la nuova stagione di Legends Of Tomorrow il 22 ottobre.