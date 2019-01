Alcuni personaggi di Spider-Man: Un nuovo universo potrebbero approdare in TV!

Fresco e giusto vincitore del Golden Globe come Miglior Film d'Animazione dell'anno, Spider-Man: Un nuovo universo e il suo taglio stilistico rivoluzionario potrebbero presto raggiungere anche il piccolo schermo, quello televisivo, visto che si starebbe pensando di portare alcuni personaggi del film in tv.

Stando infatti al report del New York Times (condiviso via Comicbookmovie) Sony starebbe seriamente considerando l'idea di "produrre nuovi show televisivi su Spider-Man sfruttando diversi personaggi introdotti in Un nuovo universo, dato che nel mondo il film ha incassato 276 milioni di dollari". Non ci sono ulteriori dettagli in merito, ma questo significa che potremmo vedere Peni Parker o Spider-Man: Noir in delle loro serie televisive animate.



Il film d'animazione della Sony Pictures Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. La sceneggiatura è stata scritta da Phil Lord, Christopher Miller e dallo stesso Rothman. Nella prima avventura sul grande schermo di Miles Morales, vedremo comparire tantissimi altri personaggio Marvel, come Spider-Man Noir, interpretato dal premio Oscar Nicolas Cage (Via da Las Vegas, Cuore Selvaggio, Delitto a Luci Rosse), con Kimiko Green(Orange is the New Black) che presterà la sua voce a Penny Parker/Spider-Girl e il comico John Mulaney che esordirà nel mondo del cinema doppiando Peter Porker/ Spider-Ham, uno dei personaggi più amati dai fan Marvel. Al trio si aggiungono poi Shameik Moore (Dope) nei panni di Miles Morales, Hailee Steinfeld (Bumblebee) nei panni di Gwen Stacy, Jake Johnson in quelli di Peter Parker e Liev Scrieber in quelli di Wilson Wisk.

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicissitudini del teenager di Brooklyn Miles Morales e le infinite possibilità dello Spider-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera di Spider-Man. Nel film, Miles è un adolescente di New York di origini ispaniche che viene morso dallo stesso aracnide radioattivo che anni prima aveva trasformato Peter Parker in Spider-Man. Cercando di scoprire i suoi nuovi incredibili poteri mentre vive la sua vita di tutti i giorni, Miles si imbatterà in Wilson Fisk (Liev Schrieber), criminale che aprirà un vortice spazio-temporale consentendo ad altre versioni di Spider-Man, come Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), Spider-Man Noir (Nicolas Cage), Spider-Ham (John Mulaney), Peni Parker (Kimiko Glenn) e Peter B. Parker (Jake Johnson), di essere risucchiate nella realtà di Miles e Peter.

La storia è raccontata con uno stile visivo innovativo e unico, e nel corso del film vedremo anche la presenza di villain come Green Goblin, lo Scorpione e Tombstone. Infine, Spider-Man: Un Nuovo Universo conterrà molteplici camei del compianto Stan Lee.