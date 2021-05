Aldo Giovanni e Giacomo, il divertente omaggio alla serie Netflix di Jurassic World

Come era stato annunciato nel trailer di Jurassic World: Nuove Avventure 3, sono in streaming su Netflix da oggi, venerdì 21 maggio, gli episodi della terza stagione della serie animata del franchise di Jurassic Park. A giudicare da un'immagine pubblicata su Facebook, tre insospettabili fan dello show sembrano essere Aldo, Giovanni e Giacomo.

Sulla pagina ufficiale del trio comico, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, è apparsa una foto scattata a piazza Cordusio a Milano, davanti a un palazzo sulla cui fiancata campeggia un manifesto di Jurassic Park: Nuove Avventure, con il logo di Netflix e la scritta "Siamo tornati".

In basso, accanto a un'auto che fa anch'essa parte del materiale promozionale della serie, Giacomo Poretti e Giovanni Storti si affrontano, in una scenetta che sembra richiamare la famosa lotta in acqua vista in Tre uomini e una gamba (in quell'occasione, per la verità, erano Aldo e Giovanni a sfidarsi, mentre Giacomo era impegnato, poco più in là, a corteggiare Marina Massironi).

"Siamo tornati... Ma niente di serio" scrivono Aldo, Giovanni e Giacomo nella didascalia, citando una delle battute più celebri del loro film.

Fino a qualche mese fa c'erano ancora dei dubbi sulla terza stagione di Jurassic World: Nuove avventure: la speranza dei produttori era quella di andare avanti, ma un annuncio ufficiale non c'era ancora stato. La certezza è arrivata a marzo, e i nuovi episodi sono ora disponibili su Netflix.