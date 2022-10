Aldo, Giovanni e Giacomo versione The Witcher sfidano i fan: la locandina è esilarante!

Il successo di The Witcher è fuori discussione e dopo essere stata al centro di una gara di pasticceria, la serie tratta dai libri di Andrzej Sapkowski è ora stata scelta da Aldo, Giovanni e Giacomo per una irriverentissima e simpaticissima locandina parodica.

Nel post che trovate in calce alla notizia, Aldo veste i panni di Ciri, Giacomo quelli di Yennefer e Giovanni quelli proprio di Geralt Di Rivia e facendo riferimento al celebre maestro Tzu Nam de Il Cosmo sul comò, i tre comici sfidano i propri fan a fornire loro il titolo di una serie per utilizzare le proprie facce in altri simpaticissimi poster.

"Essere un Witcher? E che ci vuole…è come bere un bicchiere d’acqua quando hai sete in una giornata di calura quando c’hai il gargarozzo arso. Essere un Witcher? E che ci vuole…è come bere un bicchiere d’acqua quando hai sete in una giornata di calura quando c’hai il gargarozzo arso".

Intanto, sono finite le riprese di The Witcher 3. Chissà se anche Aldo Giovanni e Giacomo sono impazienti di rivedere all'opera lo strigo interpretato da Henry Cavill. Quest'ultimo accompagnato da Yennefer e Ciri continuerà a farsi strada per il Continente lottando contro le forze del male che cercano di prendere il sopravvento.

E voi, quale locandina vorreste vedere ricreata da Aldo, Giovanni e Giacomo? Ditecelo nei commenti.