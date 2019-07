Ben Aldrige di Pennyworth: 'Martha Kane sarà molto importante nella serie'

La serie TV Pennyworth è un prequel ambientato nell'universo televisivo di Batman e mostrerà al pubblico il misterioso passato di un giovane Alfred Pennyworth, il celebre maggiordomo di Bruce Wayne. L'attore Ben Aldrige, interprete di Thomas Wayne, ha voluto sottolineare anche la grande importanza che sarà affidata al personaggio di Martha Kane.

Le dichiarazioni di Aldrige sono state concesse al portale ComicBook la scorsa settimana durante il Comic-Con di San Diego, la manifestazione a tema pop culture che si svolge ogni anno in California.

Queste le sue parole a proposito del personaggio di Thomas Wayne:

"Finora non abbiamo mai visto qualcosa che riguardasse lui o cosa lo abbia portato a diventare quello che è. Il produttore è rimasto molto fedele ad alcuni elementi del suo carattere originale, come una forte tempra morale. Nei fumetti lui è collegato all'ambiente della medicina, mentre nel nostro adattamento si ritrova coinvolto in un mondo nascosto. Mantiene ancora la sua bussola morale, ma dovrà riconsiderarla molte volte. Durante la serie si ritroverà a prendere decisioni che potrebbero costringerlo a scendere a compromessi".

Questa invece è la parte relativa a Martha Kane:

"Martha Kane rappresenta una parte importante per la serie, mano a mano che le cose andranno avanti. Si tratta dell'inizio del loro rapporto, delle prime scintille e di come è nata la loro chimica. Si tratta di qualcosa che è stata molto eccitante da leggere e sapere quindi di farne parte".

Martha Kane sarà interpretata dall'attrice Emma Paetz. Potete invece visionare l'ultimo teaser di Pennyworth, dove è possibile ammirare più nel dettaglio il personaggio di Thomas.