Alena Seredova, mamma a 42 anni: 'Pensavo non mi volesse più nessuno'

Dopo il provocante scatto di Sabrina Salerno, un'altra nota showgirl italiana ha deciso di mettersi a nudo, ma questa volta la bella Alena Seredova ci racconta tutto sulla sua terza gravidanza.

Aveva già avuto due figli dal precedente matrimonio con Gigi Buffon, ma l'attrice ha avuto un figlio anche dal suo attuale compagno, Alessandro Nasi: "Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio ero diventata scettica, pensavo non mi volesse più nessuno, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te".

Una vera e propria rinascita, la sua, ed è stato proprio il suo nuovo amore ad averla accompagnata in questa nuova avventura. La neo mamma è però contraria al concetto di "famiglia allargata", e a quanto pare non ci saranno occasioni in cui le due famiglie si incontreranno per le festività: "Sarò strana, non lo so, ma per me non è naturale. Probabilmente è naturale, nel momento in cui non c'è nessuno ferito in quel gruppo di famiglia allargata, ma quando c'è qualcuno che viene lasciato lì, nel momento in cui il cuore ancora batte, è davvero difficile".

L'attrice aveva festeggiato la nascita di Vivienne Charlotte con una tenera foto su Instagram, e ne aveva parlato anche a Vieni Con Me.