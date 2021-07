Alena Seredova ricorda il tradimento di Buffon: 'Sono stata la penultima a saperlo'

Il tradimento di Gigi Buffon ai danni di Alena Seredova tenne banco nel mondo del gossip qualche anno fa: la coppia composta dall'attuale portiere del Parma e dall'attrice e showgirl sembrava andare a gonfie vele, fino alla notizia della liaison tra l'ex-Campione del Mondo e la giornalista Ilaria D'Amico.

Una questione affrontata con molta dignità da Seredova, attualmente legata all'imprenditore Alessandro Nasti, con il quale forma una coppia stabile ormai dal 2015: durante un recente scambio di battute su Instagram, però, l'attrice è tornata a parlare del suo ex-marito e del tradimento di quest'ultimo, senza farsi mancare un pizzico di sana ironia.

"Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio. Non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima. Bisogna essere precisi" sono state le parole della star di Ho Visto le Stelle! e Christmas in Love. Poco prima Seredova si era detta fermamente contraria al concetto di famiglia allargata: "È contro la mia natura".

Buffon e Seredova, ricordiamo, hanno avuto insieme due figli, Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009; lo scorso anno, invece, Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta, mentre Gigi Buffon ha visto Ilaria D'Amico dare alla luce il suo terzo figlio nel 2016.