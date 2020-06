Alessandra Amoroso ed i Boomdabash lanciano 'Karaoke': il tormentone dell'estate 2020

Con l'avvicinarsi dell'estate, tornano i tormentoni e le hit che ci terranno compagnia durante la stagione più calda dell'anno, che quest'anno sarà quanto mai particolare in quanto segue un periodo difficile per l'Italia, che ha attraversato (e sta attraversando) la pandemia di Coronavirus.

Alessandra Amoroso ed i Boomdabash però guardano con allegria al futuro ed hanno lanciato "Karaoke", che segna l'ennesima collaborazione tra il gruppo e la cantante salentina.

La canzone sarà trasmessa dal prossimo 12 Giugno in radio e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, e sarà caratterizzata come sempre dalle sonorità tipiche dei Boomdabash, che porteranno nelle cuffie degli ascoltatori il loro genere composto da reggae, soul ed hiphop, a cui si aggiungerà il pop di Alessandra Amoroso che è famoso in tutta Italia e che l'ha resa una delle voci di punta degli ultimi anni anche grazie alla partecipazione ad Amici.

Nella canzone sarà presente anche Ketra, l'unico non pugliese del gruppo, che è già stato artefice di hit come "Roma Bangkok" con Giusy Ferrey e "Vorrei ma non posto" con J-Ax e Fedez.

Per i Boomdabash si prospetta un'altra estate piena di record, dopo aver dominato le classifiche nel 2018 con Loredana Bertè e nel 2019 con "Mambo Salentino", proprio insieme alla Amoroso.

I Boomdabash sono stati anche tra gli artisti più ascoltati del 2019 su Amazon Music, anche grazie alla loro partecipazione a Sanremo 2019.