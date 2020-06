Alessandra Mussolini commossa a Live Non è la d'Urso: 'Adesso proteggo io mia madre'

Nell'ultima puntata di "Live: Non è la d'Urso" Alessandra Mussolini è stata ospite in un'emozionante intervista per parlare di sua madre Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, ormai anziana e da qualche anno ritiratasi dalle scene.

E' commossa Alessandra Mussolini parlando della sua anziana mamma, e Barbara d'Urso le chiede come mai si porta sempre il cellulare dietro ovunque vadaì: "Io mi porto sempre il cellulare dietro perché secondo me dopo un figlio, con una madre cambiano i ruoli, sei tu che la devi proteggere, sei tu che devi essere presente".

L'ultima volta che la mamma della Mussolini ha messo piede in tv risale ad un'intervista proprio da Barbara d'Urso quattro anni or sono, dopodiché è sparita dagli schermi, avendo ormai compiuto 82 anni,e la Mussolini spiega come mai:"Mia mamma ne ha subite tante dagli uomini", racconta la Mussolini.

Ricorda come già da piccola sua madre non fosse stata riconosciuta da parte di suo padre finché la sorella Sofia non le comprò il suo cognome, Scicolone, con i suoi primi risparmi: "adesso si è ritirata perché non le va più, è stanca, non vuole preparasi [...] Secondo me dopo una certa età uno può fare quello che vuole, sta bene, è bello quando le persone di una certa età diventano come dei bambini da accudire [...] il cellulare ce l'ho sempre dietro perché se mi chiama io devo averlo a portata di mano".

Sempre nella puntata andata in onda domenica è stato ospite Vittorio Sgarbi che è stato sgridato da Barbara d'Urso, avvicinatosi alla conduttrice senza mascherina e non rispettando la distanza di sicurezza. Invece Alessandra Mussolini parteciperà forse a Ballando con le Stelle nella prossima edizione dello show Rai.