Alessandra Tripoli al settimo cielo, mostra su instagram il suo pancione

Alessandra Tripoli, volto noto di Ballando con le Stelle condivide con i suoi follower la notizia più bella. Lei e Luca D'urso, suo compagno, sono infatti in attesa del loro primo e tanto atteso figlio. La coppia felicissima, ha pubblicato su Instagran un post in cui si mette in mostra il pancione baciato dal padre del nascituro.

La cicogna era attesa e desiderata da tempo dalla ballerina che ha scritto: "Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo… Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza di te. Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto ogni respiro è per te".

Chiaramente gioia estrema anche quella di Luca D'Urso il quale ha risposto dolcemente al post dell'amata fidanzata scrivendo: "La frase più bella che io abbia mai sentito, le lacrime scendono come se piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa. Sì tra qualche mese saremo in 3. Così mi sono innamorato una seconda volta. Non vediamo l’ora di averti tra le braccia amore mio. Mamma e papà ti aspettano con ansia".