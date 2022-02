Alessandro Baricco torna a casa dopo il trapianto: 'è andato tutto liscio'

Il famoso scrittore Alessandro Baricco è tornato a casa. L'annuncio è arrivato direttamente sui suoi account social, dove Baricco ha spiegato che a tre settimane dal trapianto di cellule staminali è finalmente potuto tornare nella sua abitazione.

Da quanto emerge, l'intervento sarebbe tecnicamente riuscito ed il decorso post-operatorio è definito ottimale.

La conferma è arrivata dallo stesso Baricco, che in un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram ha affermato che è andato tutto liscio.

"A casa, finalmente. Grande gioia. Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell'Istituto di Candiolo: da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza. È andato proprio tutto liscio, col trapianto, e so che se questo è successo è anche per l’ondata di affetto e energia che tante persone mi hanno mandato, spesso da lontano. A loro va tutta la mia gratitudine, la più sincera. Ora si tratta di andare avanti a ricostruire, con pazienza e disciplina, sperando di vedere arrivare presto l’ora dei festeggiamenti. Nel caso, intendo farli durare per anni" recita il post, che ha immediatamente fatto il giro del web. Baricco ha ricevuto l'affetto di fan e colleghi, che si erano stretti intorno a lui già nelle ore successive all'annuncio della diagnosi della leucemia mielomonocritica cronica.

Il post Instagram di Baricco è condito da una fotografa su cui campeggia "Il Circolo Pickwick" di Chales Dickens.