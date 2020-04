Alessandro Borghese - 4 ristoranti torna stasera: i ristoranti della prima puntata

Torna stasera su Sky Alessandro Borghese - 4 ristoranti, con la nuova stagione del cooking show condotto dal popolare chef, le cui puntate sono registrate prima dell'emergenza sanitaria in alcuni dei luoghi più caratteristici della Penisola.

Oltre a Milano e Roma, infatti, la troupe di Borghese farà tappa in Valle D'Aosta, ma visiterà la Carnia, la Val Badia, Arezzo, il onero, la Lunigiana ed il Cilento. Nessuna modifica al meccanismo di votazione, che resterà invariato. Ma vediamo le anticipazioni della prima puntata, in scena a Venezia dove quattro ristoratori si sfideranno per decretare quale sarà il miglior rappresentante della cucina locale.

A sfidarsi saranno Simone, titolare di "Trattoria Povoledo" a Cannareggio, con la terrazza sul Canal Grande, ma anche Nicola che porterà Borghese e gli altri a visitare "Zanze XVI" a Santa Croce. Orietta invece mostrerà "Ogio Ristorante e Caffè Contemporanea" a Fondamenta Cannareggio, mentre Gipi presenterà "Riviera Ristorante per Onnivori", sul canale della Giudecca.

Il piatto che potrà garantire il bonus sarà il fegato alla veneziana, tipico della cucina locale.

Oltre che on demand ed in diretta, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese potrà essere seguito anche sul nuovo Sky Go su smartphone, tablet e PC.