Alessandro Borghi si prepara per Suburra 3 con... un taglio di capelli

A inizio dicembre Netflix ha pubblicato il trailer della terza stagione di Suburra, in cui si vede un Aureliano pronto a conquistare Roma in quello che sarà lo scontro finale della lotta per il trono della Capitale.

Anche se al momento non è stata rivelata la data di uscita dei nuovi episodi, i lavori stanno per entrare nel vivo e Alessandro Borghi ce lo ha ricordato condividendo un video in cui mostra la sua "trasformazione" in Aureliano e si dice pronto per la terza stagione della serie ispirata all'omonimo romanzo scritto da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.



Nel video, che trovate in calce all'articolo, l'attore si sottopone al taglio dei capelli e poi viene raggiunto dall'amico e collega Giacomo Ferrara, che nella serie ha il ruolo di Alberto Spadino Anacleti. In compagnia di Spadino, Borghi si sottopone anche a una sessione di trucco, per riprodurre i tatuaggi di Aureliano, il quale è pronto a diventare a tutti gli effetti Numero 8.

"Vi vogliamo bene e ve menamo forte", conclude Borghi prima di salutare i fan.



La terza stagione di Suburra arriverà nel corso del 2020. Alla regia ci sarà Arnaldo Catinari, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza e Marco Sani.

In attesa di nuove informazioni, vi rimandiamo alla recensione della seconda stagione di Suburra.