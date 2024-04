Alessandro Borghi, altro che Rocco Siffredi: '1 pensiero su 6 è dedicato al sesso'

Il protagonista di Supersex, serie record sulla vita di Rocco Siffredi, si racconta a Francesca Fagnani: Alessandro Borghi ha, infatti, parlato della sua vita nell’intervista a Belve di ieri sera 9 aprile. Ecco quello che ha raccontato!

Un’intervista attesissima quella di Alessandro Borghi: l’attore ha raccontato di avere un rapporto molto ‘intenso’ col mondo del sesso. La star che ha prestato il volto a Rocco Siffredi nella serie di successo Supersex ha, infatti, dichiarato: “Ho un pensiero fisso. Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso”. Francesca Fagnani, poi, col suo solito piglio allegro incalza Borghi: “Ma almeno uno all’ora quindi?”.

I taboo non sembrano appartenere all’attore, che replica: “Si, 100% e in tutte le sue forme, diciamo”. Tra i vari argomenti, Fagnani ha anche approcciato al tema del rapporto con gli uomini: “Ha mai avuto un innamoramento per un uomo?” ha chiesto la giornalista, ricevendo risposta negativa da parte di Borghi: “No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che deriva dall’innamoramento”.

Infine, c’è stato il capitolo premi: “Mi dispiace che il sistema di votazione non preveda l’obbligo di vedere tutti i film. Si finisce per votare sempre per gli amici degli amici” ha dichiarato l’attore nel salotto di Francesca Fagnani.

Su Uccelli di rovo è uno dei più venduti di oggi.