Alessandro Borghi, il 'vaffa' al regista di Mare Fuori: 'Mi disse che non potevo recitare'

Non sempre possiamo fidarci del nostro intuito: a ognuno di noi è capitato almeno una volta di prendere un granchio clamoroso, nonostante l'esperienza maturata in questo o quel settore. Per il regista di Mare Fuori Carmine Elia, ad esempio, un grosso rimpianto potrebbe essere quello di aver detto di no ad Alessandro Borghi.

In questi giorni in cui fioccano da ogni dove le anticipazioni su Mare Fuori 5, l'attore che ha interpretato Rocco Siffredi in Supersex ha infatti preso parte come ospite al noto programma Belve e, sollecitato da Francesca Fagnani, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ammettendo anche di essere una persona abbastanza rancorosa.

"Uno vero, vero, non lo so, ad un regista che si chiama Carmine Elia che quando ero ragazzo mi ha detto che non avrei mai fatto l'attore perché non sapevo fare niente. Ciao Carmine" sono state le parole con cui Borghi ha risposto all'invito della conduttrice a dedicare a qualcuno un sentito "vaffa...".

Elia, come probabilmente molti di voi sapranno, ha diretto la maggior parte degli episodi delle prime due stagioni di Mare Fuori prima di cedere il posto a Ivan Silvestrini. Il diretto interessato avrà qualcosa da dire dopo il je accuse di Borghi? Staremo a vedere!

Su Trono Di Spade Stagione 8 (3 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.