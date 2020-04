Alessandro Borghi vs The Jackal: l'attore commenta Diavoli insieme agli youtuber

È iniziata pochi giorni fa l'anticipata e intrigante Diavoli di Sky Original, serie dal piglio thriller ambientata nello spietato mondo della finanza che vede protagonista anche Alessandro Borghi, recentemente ospite del CE LO GUARDIAMO ASSIEME dei The Jackal proprio per parlare dello show e delle sue collaborazioni internazionali.

Come funziona? Tre membri dei The Jackal si connettono via streaming con la star protagonista della serie e guardano insieme in diretta l'episodio, commentandolo. Ovviamente il video è editato e tagliato e dura appena 5 minuti, ma ci sono dei momenti divertenti e Borghi dà alcune direttive per muoversi all'interno della produzione della serie.



Scritta per il piccolo schermo da Guido Maria Brera insieme a un team composto tra i tanti da Alessandro Sermoneta e Michael Walker, Diavoli è una storia di finanza, potere e disinganni ambientata tra Londra e Roma, girata interamente tra le due capitali europee. Borghi e Dempsey vestono rispettivamente i panni dei due protagonisti della serie, Massimo Ruggero e Dominic Morgan.



La trama si sviluppa nella sede britannica dell'americana New York - London Investment Bank, tra le più grandi banche d'investimento della città dove lo spregiudicato Ruggero, Head of Trading, è stato ben accolto dal suo arrivo dall'Italia e cresciuto da Morgan, CEO della banca. Massimo è il perfetto esempio del self-made man: origini umili, intuito straordinario nel mondo della finanza. È il migliore nel suo campo, ma Dominic, pur rispettandolo, ha degli interessi che lui non può nemmeno immaginare, tanto che, nel bel mezzo di una guerra finanziaria intercontinentale, Massimo dovrà scegliere se allearsi con il suo mentore o combatterlo.



Diavoli sarà supervisionata e diretta dall'inglese Nick Hurran, nome conosciuto dai fan delle serie britanniche per aver contribuito con talento a episodi di Sherlock (per cui è stato nominato agli Emmy), Doctor Who o Altered Carbon.



La serie è composta da 10 episodi che vedono protagonisti anche Kasia Smutniak e Lars Mikkelsen. Vi lasciamo al nostro first look di Diavoli.