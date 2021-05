Alessandro Cattelan approda su Netflix: condurrà il docushow Una semplice domanda

Dopo aver definitivamente detto addio a X Factor, Allessandro Cattelan è approdato su Netflix con un nuovo docushow intitolato Una semplice domanda. Il programma attualmente in produzione, sarà composto da 8 puntate e verrà rilasciato in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo.

Come rivelato dal conduttore, tutto è nato da una domanda posta da sua figlia, che con l'ingenuità di una bambina gli ha chiesto il segreto della felicità. Questo quesito, apparentemente semplice, lo ha messo gravemente in difficoltà, portandolo a ragionare sul senso ultimo della vita.

"Sai, essere felici...ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una semplice domanda?".

Proprio per provare a rispondere a questa domanda, Alessandro Cattelan viaggerà in giro per l'Italia e per il mondo, intervistando tutte quelle persone che possono aiutarlo in una ricerca tanto complessa. Netflix ha avviato una massiccia campagna di marketing a Roma e a Milano proprio per presentare questo nuovo programma con cui il presentatore ritorna al lavoro dopo aver salutato Sky e i suoi iconici cavalli di battaglia.